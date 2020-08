A Nicolosi si presenta il libro “Il Rosso e l’Azzurro. Catania novant’anni di una maglia”

Sarà presentato venerdì 28 agosto alle ore 18.00 a Nicolosi, all’interno della storica sede del Parco dell’Etna, il libro “Il Rosso e l’Azzurro. Catania novant’anni di una maglia” curato da Antonio Buemi, Carlo Fontanelli, Roberto Quartarone, Alessandro Russo e Filippo Solarino (il collettivo storico-sportivo che ha lavorato a Tutto il Catania minuto per minuto). Saranno presenti inoltre: il dottor Carlo Caputo (presidente del Parco dell’Etna), Fernando Massimo Adonia (direttore responsabile di Paesi Etnei Oggi), Andrea Giuseppe Cerra (ass. Cultura Aetnae) e il professor Tino Vittorio (storico). L’evento si svolgerà secondo le vigenti direttive anti-covid e rientra nel palinsesto “Dialoghi etnei”. La sede dell’ente Parco è in via Del Convento 45, Nicolosi.

