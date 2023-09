"A Pink Floyd Experience", al teatro Abc si celebrano i 50 anni di "The Dark Side Of The Moon"

Un anniversario unico per un disco da record: “The Dark Side Of The Moon”, il leggendario album dei Pink Floyd, ha compiuto cinquant’anni. A ricordare questa ricorrenza di grande importanza per la musica contemporanea, il 20 ottobre 2023 andrà in scena al teatro Abc il concerto a tema “The Dark Side Of The Moon - 50° Anniversario”, prodotto da “Fire Ants” e portato sul palco dal progetto “A Pink Floyd Experience”. Lo spettacolo proporrà integralmente il capolavoro discografico dei Pink Floyd che reca fra i suoi solchi, per nominare qualche brano, le eccelse “Time”, “Money” e “The Great Gig In The Sky”, che verranno eseguite insieme ad altre iconiche composizioni dello storico gruppo rock inglese come “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” e tante altre. Il tutto sarà amplificato da un notevole spettacolo visivo, con videoproiezioni, luci, laser, effetti speciali e una peculiarità in scena “di grande bellezza ed efficacia proprio perchè estremamente semplice, come la copertina dell’album stesso”. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Abc di Catania, in via Pietro Mascagni n. 94. I biglietti sono disponibili all’acquisto presso il circuito Tickettando.

Il progetto/band “A Pink Floyd Experience” nasce Palermo dal 2019, e alla sua fondazione riunisce al suo interno i migliori interpreti provenienti da altri progetti tributo locali; esecutori veterani del repertorio dei Pink Floyd, hanno creato vari spettacoli a tema ispirati a vari momenti della carriera dell’iconica band britannica: dalla psichedelica Londra dei tardi anni ‘60 fino alle più elettroniche atmosfere new-age degli anni ‘80. Nel corso del 2023 hanno già portato in scena per due date lo spettacolo “The Dark Side Of The Moon - 50° Anniversario” presso il Teatro Jolly di Palermo: il 1 Marzo, allo scoccare esatto del suo mezzo secolo, e il 9 Maggio. L’evento ha raccolto grandissimo consenso da parte del pubblico, ed entrambe le date sono andate sold-out in grande anticipo. La band sarà composta da: Luca De Lorenzo (voce e basso), Francesco Visconti (chitarre, lap-steel guitar), Giuseppe Pitarresi (chitarre, lap-steel guitar), Pino Cantiani (tastiere e piano), Manfredi Crisà (batteria), Anna Abbate (voce e cori) e Magda Loriano (voce e cori); per questa occasione sarà presente anche Giuseppe Gulino (sassofono);

"The Dark Side Of The Moon" è uno dei capolavori indiscussi della musica contemporanea, una delle opere che più si è distinta in tutto il panorama discografico mondiale. Nonostante sia trascorso mezzo secolo dalla sua pubblicazione, ancora oggi continua ad influenzare e fare sognare le nuove generazioni grazie ai suoi arrangiamenti curati da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, alle tematiche trattate nei testi scritti da Roger Waters, rimaste sempre attuali, e al sound impareggiabile che vanta, curato dal leggendario Alan Parsons negli studi di Abbey Road a Londra. Tutto questo è ben provato dalla sua continua permanenza nelle classifiche dei dischi più venduti di sempre: con più di 45 milioni di copie vendute, si stima che sia rimasto in classifica per 930 settimane circa nel corso degli anni. Un vero campione di incassi, ma soprattutto un manifesto di cultura pop e filosofica che dopo cinquant’anni ancora cattura il mondo, rimasto cristallizzato fra le trame dei colori rilasciate dal prisma in copertina. L’album ebbe due date di uscita per Stati Uniti e Regno Unito, rispettivamente l’1 marzo e il 23 marzo 1973.