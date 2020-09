Inizia il ciclo di attività laboratoriali pensate per i più piccoli: domenica 4 ottobre 2020 è "A SPASSO CON I ROMANI". In questa giornata accompagneremo i vostri piccoli alla scoperta dell'Arte Romana, sviluppatasi nel periodo compreso tra l’VIII sec. a.C. e il V sec. d. C. Roma capitale di un vastissimo impero, da vita a quello che è il concetto chiave del tempo libero, con spettacoli e luoghi di divertimento; la civiltà romana s'impegna, altresì, in quella che sarà la nuova tipologia di edilizia e di urbanistica e arriverà a produrre opere d'arte evolute utili al decoro della città. In questa giornata i nostri piccoli esploratori si concentreranno su quella che è l'arte del mosaico: un'arte tutta a pezzetti.

Dettagli evento: • Costo attività laboratoriale 6 € • Durata attività 75 minuti • Appuntamento all'orario d'inizio davanti al Teatro Romano, Via Vittorio Emanuele II 266 • Massimo 10 partecipanti (minimo 5) per turno: mattina alle h. 10.30 e pomeriggio alle h. 16.30 • Età consigliata 6 - 13 anni. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 3668708671 o guidect.eventi@gmail.com.