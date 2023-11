A SposinLove 2023 “The Great Makeup Show” con il truccatore delle Star Orazio Tomarchio

Il Truccatore della Star, Orazio Tomarchio ed il suo staff di Truccatori, sarà presente a Sposi in Love, la fiera più glamour del mondo del matrimonio. Sposi in Love accoglierà in esclusiva un evento unico nel suo genere: 10 modelle saranno truccate in diretta dalla Cherie Family che realizzerà 10 Bridal makeup che anticipano le tendenze del 2024-2025. Sabato 4 Novembre alle ore 19.30 presso Sicilia Fiera, “The Great Makeup Show” di La Truccheria Cherie, il Live Show che mostrerà l’importanza di un make-up realizzato da professionisti del settore, che sappiano valorizzare al meglio il volto di ogni sposa, rispettandone le esigenze ed esaltandone le peculiarità, in modo sobrio ed elegante.

Un make-up che enfatizzi la bellezza della sposa nel suo giorno più importante, che la faccia sentire unica e speciale, che la accompagni per tutta la durata dell’evento. Truccare significa “capire le donne” e capirle per il giorno più importante della loro vita è una missione. In un mondo dove tutto è diventato veloce, in cui si ricerca la perfezione assoluta, subentra l’esigenza di concentrarsi sull’essenza dell’essere. Armonia, femminilità, eleganza, bellezza naturale da esaltare. Una presenza esclusiva all’interno di Sposi in Love, la fiera più importante dedicata al matrimonio, dove incontrare le eccellenze del territorio. Professionisti di settore, pronti a dare supporto ed offrire servizi personalizzati alle giovani coppie che si accingono ad organizzare il giorno più importante della loro vita.