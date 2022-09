Prezzo non disponibile

Sabato 3 settembre, per la rassegna Teatro dei piccoli in Corte proposta dall’Associazione Città Teatro, sul palcoscenico della Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi, va in scena lo spettacolo di Nave Argo diretto da Iridiana Petrone.

Giufà è un bel ragazzone, tanto buono ma pasticcione, prende alla lettera ogni raccomandazione! Sarà lo spettacolo Giufà e i buoni consigli della Compagnia "Nave Argo” di Caltagirone protagonista della serata di sabato 3 settembre (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania).

La pièce – proposta nell’ambito della mini rassegna per bambini e famiglie Teatro dei piccoli in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro – è diretta da Iridiana Petrone e vede in scena Anita Indigeno e Giuseppe Brancato che daranno vita a una divertente narrazione accompagnati dalle musiche originali di Giuseppe Nicolosi.

Uno spettacolo, liberamente ispirato ai racconti dello scrittore ed antropologo Giuseppe Pitrè, con cui si propone un’originale rivisitazione del noto personaggio caro alla tradizione popolare dei Paesi del Mediterraneo; lo sciocco del villaggio, ragazzo di buon cuore, credulone e pasticcione ma furbo con i prepotenti, che guarda al mondo con occhi da bambino, conservando la lealtà, la schiettezza, l'ingenuità e lo stupore tipici dell'infanzia.

La rassegna Teatro dei piccoli in corte continua domenica 4 settembre con Lupulù con Anna Passanisi e chiuderà domenica 11 settembre con lo spettacolo La leggenda di Colapesce dell’Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli (Info allo 095530153 - Biglietto 5 euro).