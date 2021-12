Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Acireale

Aci Busker Fest Christmas Edition. Sabato 18 e domenica 19 dicembre Acireale si colora con l’Aci Busker Fest: un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Acireale, Pop Up Market Sicily e Gammazita, un'associazione culturale il cui scopo è la riappropriazione dei beni comuni e l'auto-organizzazione. Tra le tante iniziative, il cui obiettivo è stimolare l'aggregazione e l'inclusione sociale: il Carnevale Sociale, le parate cittadine, le rassegne e gli spettacoli di circo contemporaneo. In queste due giornate verranno promosse una serie di attività che serviranno a donare un po' di allegria e spensieratezza all’insegna del divertimento e dello spettacolo dall’appeal circense. Per consultare il programma cliccare sul seguente link.