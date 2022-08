Osservazione dei fondali Acicastello-Acitrezza

Indirizzo non disponibile

Un'esperienza da non perdere, adatta a tutte le età. Osserveremo i fondali marini dell'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" guidati da esperti Biologi marini a bordo di un battello con fondo trasparente. Il percorso naturalistico è compreso tra l'Isola Lachea ed i Faraglioni dei Ciclopi, dove è possibile ammirare la flora e la fauna che popolano i diversi tipi di fondali. Faremo anche una sosta bagno.

Orari:dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (MATTINA), giri della durata di 1 ora con sosta bagno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (POMERIGGIO), giri della durata di 1 ora con sosta bagno.

Prenotazione obbligatoria e prevendita: info 3928079089 Posti limitati (12 per turno). COSTI: €15,00 a persona. BAMBINI FINO A 14 ANNI € 10.00. PER LE FAMIGLIE CON PIU’ DI UN BAMBINO, IL PRIMO FIGLIO NON PAGA FINO A 14 ANNI.