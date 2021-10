I giovani delle Acli si riuniscono a Catania per una tre giorni di formazione

Si svolgerà a Catania dal 15 al 17 ottobre l’Agorà Dei Giovani delle Acli, l’annuale appuntamento di formazione che quest’anno è intitolato "Lavoriamo per il domani. Nuove prospettive per il futuro". “Oggi il tema del lavoro è la sfida principale sui cui l’Italia e l’Europa decidono del proprio futuro. – Ha dichiarato il coordinatore nazionale dei Giovani delle Acli, Simone Romagnoli – Troppo spesso però i giovani sono stati estromessi dal dibattito, come se il lavoro non fosse un aspetto fondamentale della nostra vita. L’agorà di quest’anno nasce proprio con l’intento di rimettere il lavoro al centro del dibattito in relazione alle politiche giovanili, approfondendone la qualità oltre che la quantità, l’impatto sociale e rigenerativo che esercita sulla comunità, l’impatto che esercita ancora sull’identità della persona che lo svolge e sul suo potenziale di contribuire a cambiare la realtà. I Giovani delle Acli, facendo seguito ai propri principi fondativi, sentono la responsabilità di formare, informare e dialogare, con lo scopo di analizzare lo scenario attuale per meglio prepararsi a quello che ci si presenterà nei prossimi anni”.

L’evento inizierà venerdì 15 ottobre alle ore 15 presso il villaggio turistico “La Playa” in viale Presidente Kennedy, 47 a Catania, con i saluti di Agata Aiello, Presidente delle Acli Sicilia, Ignazio Maugeri, Presidente delle Acli Catania, Vincenzo Coppola, Coordinatore Giovani delle Acli Catania. Alle 15,30 è prevista la prima sessione di lavori con “Giovani e Terzo Settore”, dialogo con il Presidente Nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia. A seguire, alle ore 16.00, la sessione “Animazione di Comunità e Periferie” con Paola Villa e Simona Bartolini Ore 16.30 - 18.30 Laboratorio di Coaching: riparto da me A cura di “Accademia del Coaching” insieme alla dott.ssa Mariangela Grimaudo, Sara Di Tommasi, Giuseppe Correnti, Mirjam Ognibene. Alle 19 si svolgerà, solo per i delegati, l’Assemblea Nazionale GA. Dopo la pausa per la cena, alle ore 21.30 una riflessione sul tema lavoro con il Gesuita Eduard M?d?lin M?rtina?.

Sabato 16 ottobre l’appuntamento è alle ore 9,30 presso la Sala Crociferi in via Alessi 24, l’introduzione di Simone Romagnoli e i saluti Istituzionali di Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, Salvo Pogliese, Sindaco di Catania, Giuseppe Castiglione, Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Mario Cantarella, Presidente E.R.S.U. Catania e Santino Scirè, Presidente della Fondazione Achille Grandi. La prima sessione di lavori “I Servizi possono essere al Servizio dei Giovani. Dalla previdenza agli Hub Sociali” inizierà alle ore 10 con gli interventi di Paolo Ricotti, presidente del Patronato Acli e Stefano Parisi, Presidente del Caf Acli. La seconda sessione della giornata, dal titolo “Giovani e Lavoro: quale politica?” si svolgerà a partire dalle ore 11 con la partecipazione di Pietro Galeone, Consigliere Ministro del Lavoro sulle Politiche Giovanili, Marco De Giorgi, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Antonio Scavone, Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Carmelo Pappalardo, Direttore Centro Orientamento, Formazione e Placement Università degli Studi di Catania oltre ad un videomessaggio del Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone. Il dibattito sarà moderato da Cecilia Leccardi. Dopo la pausa pranzo, si riparte alle 15,30 con un’introduzione di Vincenzo Coppola, Vice Coordinatore Nazionale Giovani delle Acli e il saluto di Marco Falcone, Assessore alle Infrastrutture della Regione Sicilia Economia Civile e Imprese Sociali, a seguire il dibattito “C’è posto per la next generation?” con Tommaso Vitale, Docente SciencePo, Nico Acampora, Fondatore PizzaAut, Roberto Covolo, XFarm, Flavio Fazio di Tech Entrepreneur Flazio.com, Samuele Franchina, Business Development Manager Gruppo GPI S.p.A., Gaetano Cardiel, Farmacista e Presidente C.d.A. SOFAD S.R.L., Riccardo Tomasello, Presidente Azienda Natura Divina, Gabriele Torrisi, Presidente GALPE Formazione. Modera Michele Pignatelli.

Domenica 17 ottobre, presso il Villaggio Turistico Internazionale la Playa, si svolgerà dalle ore 10 un altro Laboratorio di Team Coaching: “costruiamo insieme valore” a cura di “Accademia del Coaching” con la dott.ssa Mariangela Grimaudo, Sara Di Tommasi, Giuseppe Correnti, Mirjam Ognibene. L’agorà terminerà con un pranzo e con i saluti finali.

L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile; dalla Regione Sicilia; dal Comune di Catania; dall’Agenzia Nazionale Giovani; dal Consiglio Nazionali Giovani, dalle Acli Catania, Acli Sicilia, Fap Acli, Caf e Patronato Acli.