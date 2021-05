Acli, il 7 maggio convegno "Rosario Livatino, il giudice beato"

“Rosario Livatino, il giudice beato” è il titolo del convegno online organizzato dalle Acli nazionali e dalle Acli Sicilia venerdì 7 maggio, alle ore 17.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Acli. L’incontro è stato organizzato in vista della beatificazione del “giudice ragazzino”, che avverrà domenica 9 maggio ad Agrigento, e verrà introdotto da Stefano Parisi, Presidente delle Acli Sicilia, e da Antonio Russo, Vicepresidente nazionale Acli con delega alla coesione territoriale. Seguiranno gli interventi dei due ospiti, Don Giuseppe Livatino, postulatore della fase diocesana della causa di Canonizzazione e Domenico Airoma, Vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino e Procuratore generale della Procura della Repubblica di Avellino. Le conclusioni sono affidate al Presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, l’incontro sarà moderato dal giornalista di Avvenire, Toni Mira. “Abbiamo bisogno di esempi come quelli di Livatino – ha dichiarato il Vicepresidente Acli, Antonio Russo – e di persone che come lui lottino per il bene e per la giustizia, e soprattutto abbiamo il dovere di ricordare tutte le vittime di mafia, anche quelle che hanno avuto negli anni meno visibilità ma che hanno dato un contributo fondamentale alla lotta contro l’illegalità”.