Spettacolo 'Agata bambina, infanzia di una Santa'

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, per celebrare insieme al suo pubblico la Santa Patrona della città presenta “Agata bambina, infanzia di una Santa” che sarà in scena venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle ore 18.00 e domenica 4 febbraio alle ore 11.00 e alle ore 18.00.

Letizia Catarraso e Filippo Aricò, hanno realizzato uno spettacolo divertente e lieve, tenero ed appassionato, adatto anche e soprattutto ai più piccoli ma interessante ed affascinante anche per i più grandicelli e gli adulti, dipingendo l’infanzia della Santa tanto amata dai catanesi con grande rispetto per le notizie storiche eppure con una interpretazione favolistica e leggendaria.

La storia racconta infatti di un’ Agata bambina che gioca con i suoi compagni ancora spensierata e felice, ma che ha già in sé quegli elementi di fede, sapienza, forza e coerenza che le permetteranno da grande di fronteggiare la prepotenza e l’ingiustizia e di diventare un simbolo ed un esempio per tutti, credenti e non. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso unico 5 euro.