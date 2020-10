Agata Lo Certo Live al Bonù

Musica per l'anima, musica per il cuore. Torna l'interprete bandiera di Bonu', la meravigliosa Agata Lo Certo accompagnata da Salvo Beat nel primo live della stagione. Comodamente seduti con un drink in mano, perche' in sicurezza si puo'. E' gradita la prenotazione. Appuntamento domenica 18 ottobre 2020 a partire dalle ore 21.00.