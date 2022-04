Pasqua in natura da Agorà Fattoria Sociale

Prezzo non disponibile

Domenica 17 aprile 2022 appuntamento a partire dalle ore 11.00 da Agorà Fattoria Sociale a Santa Maria di Licodia per trascorrere la Pasqua in modo diverso ed in mezzo alla natura ed agli animali. Info e prenotazioni: 3928079089. Prenotazione su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/311641858187.