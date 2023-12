Acli Terra Catania: agricoltura sociale e fattorie didattiche per educare alla sostenibilità ambientale

Si svolgerà a Catania, presso la sede provinciale delle Acli Catania (Corso Sicilia 111) l’incontro “Agricoltura sociale e fattorie didattiche” organizzato dalle Acli Terra Catania per le ore 18.00 di martedì 19 dicembre. Dopo i saluti di Agata Aiello, Presidente regionale Acli Sicilia e di Bruno Brucchieri, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania seguiranno gli interventi di Maurizio Pizzino, Presidente Acli Terra Catania; Salvatore Cacciola, Presidente Rete Fattorie Sociali Sicilia e di Padre Narcisio Sunda - Accompagnatore spirituale Acli Catania. Modererà l’incontro il presidente provinciale Acli Catania, Ignazio Maugeri, in qualità di Componente nazionale Acli Terra con delega ai Trasporti, Infrastrutture e logistica integrata. La locuzione “agricoltura sociale” viene utilizzata con l’intento di definire una serie di iniziative volte a offrire, da parte delle imprese agricole, servizi alle persone, alle famiglie e alle comunità locali nelle zone rurali o svantaggiate, con particolare riferimento alle pratiche finalizzate all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative. In quest’ottica, di fondamentale importanza è il ruolo ricoperto dalle fattorie didattiche, ovvero quei luoghi dedicati a bambini e ragazzi, in cui la conoscenza dell'ambiente agricolo e della vita degli animali che lo abitano costituisce un importante momento di apprendimento della vita naturale. Le fattorie didattiche rappresentano così un vero e proprio ponte tra la vita di città e la vita di campagna. Durante l’incontro si discuterà di quanto sia importante investire in agricoltura sociale in Sicilia e di quanto questa possa rappresentare una grande opportunità in ambito occupazionale. “Parlare di agricoltura sociale, al giorno d’oggi, è importante anche perché offre opportunità professionali nuove alle persone coinvolte nell'attività agricola ed, inoltre, garantisce al territorio rurale la possibilità di uno sviluppo” - afferma Ignazio Maugeri componente nazionale Acli Terra. “Non da meno - conclude Maugeri - l’importanza di educare alla natura e alla sostenibilità ambientale le nuove generazioni”.