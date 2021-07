Ai piedi dell'Etna

Camporotondo Etneo. La passeggiata Culturale si svolgerà a Camporotondo Etneo, caratteristico paesino sito nel distretto “della lava” posto nel versante sud del maestoso vulcano che gli dà il nome. Lungo il ricco percorso avremo modo di visitare la cava per l’estrazione della pietra lavica e di assistere alle delicate procedure di estrazione. Seguiranno le visite ai vecchi palmenti, ai luoghi della vecchia Campo Reale e della chiesa Madre. In collaborazione con l’Organizazzione eventi Onde e Lapilli. A cura di Matteo Miano.

Ore: 09.45 raggruppamento partecipanti, presso il piazzale del cimitero di Camporotondo Etneo. Ore 10.00 trasferimento presso la cava di pietra lavica con mezzi propri. Ore 10.45 rientro in paese per visita guidata del centro storico. Contributo: Gratuito. Comprende: Guida abilitata regionale. Audio tour o similari. Info e prenotazioni: Tel. 3476405759 (SMS, WhatsApp). Bisogna effettuare la prenotazione al numero di telefono in questione. Per questioni precauzionali si farà un piccolo gruppo. L'organizzazione si riserva di non accettare prenotazioni al momento in cui sia raggiunto il numero di partecipanti.