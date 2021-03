Aitho in vetrina - Mostra urbana

Ad un anno dall’inizio della pandemia, la voglia di tornare nei musei e di riempirci nuovamente gli occhi di bellezza ci ha portati a ideare, realizzare, allestire e infine dare alla luce ‘Aitho in vetrina’: una mostra urbana che prende vita sulle vetrine di negozi, bar e ristoranti del centro di Catania.

Un’iniziativa che ci ha permesso non solo di mettere insieme realtà diversissime e giovani artisti siciliani con vari linguaggi espressivi che tanto supportiamo e ammiriamo, ma anche di regalare qualcosa alla nostra comunità. Grazie al supporto degli sponsor: Tomarchio - Pasticceria Siciliana, Testa Conserve, Mercati Generali; al team di Ustep, che ha reso interattivi i percorsi della mostra ospitandoci nella loro piattaforma green.

Un progetto realizzato e curato da Noemi Di Nunzio e Giulia Testa. Grazie anche a Glauco Canalis che ha curato l’aspettò fotografico che si estende su buona parte del percorso 2; Martino Greco che ha disegnato la mappa dei percorsi e Acquatonica studio che come sempre ha fatto un lavoro stupendo nel sviluppare l’identità grafica dell’evento.



𝐀𝐑𝐓𝐈𝐒𝐓𝐈

Acquatonica Studio

Andrea Aloisi

Claudio Majorana

Cuore Tropicale

Dario Torrisi

Fabrizio Scarpignato

Gianluca Normanno

Glauco Canalis

Gummy Gue

Iacopo Costanzo

Martino Greco

Matteo Guarnaccia

Monica Alletto

Illustrazioni Nadia Ruju

Ro Ciss

𝐕𝐄𝐓𝐑𝐈𝐍𝐄

Ditelo coi fiori – via Umberto, 143C

Edicola – Corso Italia, 111

Edicola – Corso Italia, 126

Farmacia Guarnaccia Sossio – Viale V. Veneto, 135

Gé – via Gemmellaro, 15

Mewa Store – via M. Sangiorgi, 59

Now Cafe Catania – Viale V. Veneto, 35

Ottica Campagna – C.so Italia, 15

Punto - C.so Italia, 210

RIX Catania - via Pantano, 54

Romeo boutique - Viale V. Veneto, 321

Il Sale - Art Café Catania - via Santa Filomena, 10

Scollo - Salumeria e Gastronomia - via Messina, 255

Tomarchio - Pasticceria Siciliana - via V. Giuffrida, 176/E

Vermut - via Gemmellaro, 39

Wpoint Catania - via M. Sangiorgi, 46

Zoe Catania - Viale Jonio, 89



LINK PER SCARICARE L'APP DI USTEP: bit.ly/UstepAndroid, bit.ly/UstepApple

LINK ALLA MAPPA DEI PERCORSI: www.aithoentertainment.com.

Per info aithoentertainment@gmail.com