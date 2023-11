Spettacolo 'Cameriera cercasi'

Il Teatro Metropolitan di Catania è pronto ad accogliere il pubblico più ilare della città. E' infatti pronta a partire la dodicesima edizione di “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” un cartellone di sei spettacoli, anche quest'anno imbastito dal direttore artistico Alessandro Idonea, che dal 18 novembre al 19 maggio proporrà commedie leggere ma di alta qualità, pensate per chiunque abbia voglia di trascorrere serate all'insegna della spensieratezza e del divertimento.



Il via sabato 18 novembre (alle ore 17.30 e alle ore 21, e poi domenica 19 novembre alle ore 17.30) con la commedia musicale “Cameriera cercasi”, scritta nel 1978 da Gilberto Idonea e Nino Leone e sempre molto apprezzata dal pubblico che ama ridere a teatro, che vedrà in scena nel ruolo di Saverio lo stesso Alessandro Idonea (che riprende la regia del padre), Carlo Kaneba (Sino Lo Bello) e Manuela Ventura (Amalia).

Un lavoro, questo, che il compianto Gilberto Idonea – di cui quest’anno ricorrono cinque anni dalla prematura scomparsa – “partorì” reduce dai teatri di Broadway dove aveva assistito a grandi musical come Hello Dolly, My Fair Lady e West Side Story.



«Affascinato dallo sfarzo di quelle produzioni – racconta Alessandro Idonea – mio padre decise di approfittare della collaborazione di Luciano Maglia, Maria D'Alessandro e Santi Caruso per le musiche e di Pippo Mollica, Angelo D'Alessandro e Nino Leone per l’elaborazione dei testi, per allestire nell'allora Teatro delle Arti, alla Civita di Catania, nuove e originali commedie musicali. Un nuovo modo di fare teatro che era già diffuso nella Capitale grazie a Garinei e Giovannini, ma che nello scenario siciliano era quasi del tutto inesistente e, forse anche per questo, riscosse ampio gradimento da parte degli spettatori. E' così che sono nati spettacoli come Noblesse oblige, La zia di Carlo, Di omini paladini jù vi cantu e Cercasi cameriera tutto... fare».



“Cameriera cercasi” è una fortunata commedia musicale dalla comicità sempre attuale che per il suo linguaggio colorito e colorato oggi definiremmo “politicamente scorretta”. Un ricco e avaro salumiere è alla continua ricerca di una nuova cameriera, possibilmente piacevole e compiacente, che spera possa risvegliare la mascolinità del figlio. Quest'ultimo, apparentemente distratto e poco interessato al gentil sesso, si rivelerà presto un macho che non va troppo per il sottile. Nella vicenda si intrecciano le continue liti con la moglie, un'accanita giocatrice di poker, e con la figlia, innamorata di un nobile fallito. Congegnato come un perfetto meccanismo della risata, la commedia si conclude con un inevitabile lieto fine, come nel migliore teatro di rivista.



Completano il cast Cosimo Coltraro (Alfieddu), Salvo Disca (Giorgio), Lucia Portale (Carmelina), Luigi Nicotra (Bebé), Federica Fischetti (Fiorella), Enrico Pappalardo (Don Lillo) e Vanessa Pappalardo (Bongo bongo); ed il corpo di ballo composto da Martina Luca (Petronilla), Chiara Cundari (Marietta), Rachele Gioco, Alessia Di Salvo e Isabella Celi.

Musiche di Santi Caruso eseguite dal vivo da Ferdinando D'Urso (sax contralto), Giuseppe Enrico Giunta (tastiere) e Giovanni Giunta (batteria).

Maestro di canto Salvo Disca, coreografie Martina Luca, scene Salvo Tropea, costumi Noa Prealoni, luci Francesco Noè, direttore di scena Andjela Bizimoska, macchinista Aureliano Idonea.

Prossimo appuntamento sabato 16 e domenica 17 dicembre con “Café Chantant”, commedia tratta da “Il Malandrino” di Enrico Serretta e proposto nell'adattamento di Mario Sangani, con Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo e Santo Santonocito.

INFORMAZIONI - Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15. Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari. Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania) tel. 095322323 e 337951927.