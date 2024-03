Salvatore Maltana e Marcello Peghin LIVE al Monk Jazz Club

La stagione 2024 del Monk Jazz Club di Catania prosegue all'insegna delle grandi collaborazioni con le principali realtà nazionale della musica afro-americana. Venerdì 8 e sabato 9 marzo il jazz club catanese ospiterà tre live di Insulae Songs, progetto del contrabbassista Salvatore Maltana e del chitarrista Marcello Peghin, due dei musicisti tra i più rappresentativi del panorama sardo per inaugurare la stagione musicale 2024 della collaudata produzione di Insulae Lab - Centro di produzione musica. Tre i concerti in calendario nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 a Catania: venerdì 8 marzo alle ore 21.30 e sabato 9 marzo sia alle ore 19 che alle 21.30.



Il viaggio attraverso il Mediterraneo di Insulae Lab riprende da Catania, dal Monk Jazz Club dove il grande jazz italiano è da sempre di casa. E sarà la collaudata produzione di Insulae Songs, nata nel 2022 dall'estro di Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica) e Marcello Peghin (chitarra), a inaugurare la stagione musicale 2024 del Centro di produzione musica sardo, il primo centro di produzione dell'Isola dei Quattro Mori dedicato al jazz e alla creatività artistica delle isole del Mediterraneo, che fa riferimento a Berchidda, piccola realtà del nord Sardegna.

Insulae Lab è un progetto dell'Associazione Time in Jazz, con la direzione artistica di Paolo Fresu, grande amico dei soci di Algos e del Monk Jazz Club.



Il progetto Insulae Songs di Salvatore Maltana e Marcello Peghin si basa su composizioni tratte dal repertorio popolare delle isole del Mediterraneo. Salvatore Maltana, contrabbassista e bassista, è una figura di primo piano della scena jazzistica sarda.

Direttore artistico dei Seminari Jazz di Nuoro, ha suonato e ha inciso album con musicisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Peter Bernstein, Roberto Gatto, Django Bates, Pierre Favre, David Linx, Daniele di Bonaventura, Dino Saluzzi e molti altri. Marcello Peghin coltiva da sempre la passione per il jazz e la musica classica, diplomandosi in chitarra al Conservatorio di Adria e in Improvvisazione libera.

Chitarrista e compositore, è apprezzato sia nell’ambito della musica colta che nella musica improvvisata. Ha registrato oltre 50 dischi. e ha suonato con famosi musicisti di diversa estrazione. Da oltre 15 anni collabora stabilmente con il bandoneonista Daniele Di Bonaventura.



Biglietti: € 15. Prevendita on line (compresi diritti di prvendta) su https://www.ciaotickets.com/biglietti/maltana-peghin-duo. Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono/whatsapp 3401223606.