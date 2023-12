Monk Jazz Club: Nicola Giammarinaro e Roberto Gervasi in concerto

Una volta a Catania per partecipare come ospiti al concerto dell'Orchestra per la pace e l'inclusione della scuola Parini in piazza Dante la mattina di giovedì 21 dicembre, il clarinettista Nicola Giammarinaro e il fisarmonicista Roberto Gervasi venerdì 22 e sabato 23 dicembre chiuderanno la stagione 2023 di concerti del Monk Jazz Club, il club, gestito dall'associazione Algos, che ha la sua sede all'interno di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1.

Tre i concerti, alle 21.30 il 22 dicembre, e alle 19 e alle 21.30 il giorno dopo.

“Due anime, due talenti” è il progetto musicale del virtuoso clarinettista trapanese e del giovane talentuoso fisarmonicista nisseno. Il loro viaggio musicale attraversa l’Europa manouche, il Brasile dello choro e l’Argentina del tango, attraverso l’affascinante sonorità creata da due strumenti che sono stati e sono tuttora tra i più popolari al mondo.

Come spiega Giammarinaro infatti, la fisarmonica ed il clarinetto sono stati, agli inizi dello scorso secolo, gli strumenti più utilizzati in occasione di feste di paese o di altre ricorrenze come compleanni, matrimoni, etc. L’intento è quello di riproporre quelle sonorità affrontando anche repertori nuovi, senza mai abbandonare il punto di partenza rappresentato dal linguaggio jazzistico.