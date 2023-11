BaSi Jazz: Alfio Antico e Paolo Sorge

Lo scorso febbraio ha preso avvio il progetto BaSi Jazz: un ponte tra territori che crea un ponte musicale fra Basilicata e Sicilia coinvolgendo alunne e alunni, studentesse e studenti di alcune scuole di Matera e di Catania. Il progetto, realizzato grazie al sostegno del Bando Musica Jazz 2023 del Ministero della Cultura, vede la sinergia artistica fra l’associazione nazionale Il Jazz va a scuola, l’APS Onyx Jazz Club E.T.S. di Matera e l’associazione culturale Algos-Monk Jazz Club di Catania.

Il progetto BaSi Jazz ha avuto, nella prima parte svolta da febbraio a giugno, la finalità di formare Giovani Guide del Jazz (in sigla G.G.J.) coinvolgendo, in Basilicata, le scuole materane Liceo musicale “Tommaso Stigliani” e Istituto comprensivo “Giuseppe Minozzi – Nicola Festa” e, in Sicilia, l'Istituto di istruzione secondaria superiore statale “Concetto Marchesi” di Mascalucia e l'Istituto comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania.

Partendo dai gradi superiori si è sperimentato un processo a cascata che ha portato le Guide a partecipare attivamente, restituendo la propria esperienza agli alunni delle scuole medie, contribuendo in modo diretto a compiere un primo passo nella diffusione della musica jazz nelle giovanissime fasce di età.

Gli incontri di formazione hanno previsto attività fondate sulla body percussion, finalizzate alla conoscenza di strumenti tipici delle regioni appartenenti alle relative tradizioni popolari con l’utilizzo di strumenti costruiti in Mater B, o ancora all’utilizzo dell’ocarina nel jazz. Giungiamo così all’attesissimo evento finale che si svolgerà, tra Sicilia e Basilicata, dal 6 all’11 novembre.

Dopo un primo giorno dedicato al viaggio e all’accoglienza degli studenti e delle studentesse materani a Catania, il 7 novembre, all'Istituto comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania, seguirà un’intera giornata dedicata alle prove del concerto finale in calendario l'8 novembre, alle 17.30, al Teatro Sangiorgi della città etnea, ospiti speciali il cantautore e percussionista lentinese Alfio Antico e il chitarrista catanese Paolo Sorge.

L’orchestra intera eseguirà gli arrangiamenti scritti ad hoc dal direttore artistico del progetto, il professore Giuseppe Privitera (tra i soci dell'associazione Algos), che ha adattato per l’occasione alcuni dei brani di Alfio Antico e che dirigerà l’orchestra interscolastica nelle due città.

Il concerto catanese al Sangiorgi vedrà la presenza della violinista Sonia Peana, vice-presidente dell’Associazione Il Jazz va a Scuola e, della dottoressa Annalisa Spadolini, referente del Ministero dell'Istruzione, e di Carmela Trovato, dirigente scolastico della “Parini” di Catania, oltre che di referenti dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dell’ambito territoriale di Catania, docenti, genitori e cittadinanza.

Il concerto vedrà in apertura l’esibizione degli ospiti materani, proseguendo con il duo formato da Alfio Antico e Paolo Sorge per entrare poi nel vivo del concerto orchestrale, arricchito dai saluti istituzionali e dalla chiusura musicale a cura degli alunni e alunne catanesi. Nella giornata del 9 novembre si ripartirà tutti insieme alla volta di Matera.

Nella città dei Sassi si realizzerà il secondo concerto della fase conclusiva nello spettacolare scenario di Casa Cava il 10 novembre alle ore 17.30. Qui il concerto vedrà invece l’apertura da parte degli alunni e alunne dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Minozzi – Nicola Festa”, seguiti dal gruppo di rappresentanza degli istituti scolastici di Catania e dalla Combo Jazz Matera, formazione composta dagli studenti del Liceo Musicale “Tommaso Stigliani” di Matera e guidata dal chitarrista Kevin Grieco.

Un breve intermezzo dei solisti Alfio Antico e Paolo Sorge darà poi il via al momento orchestrale in cui si unirà nuovamente una rappresentanza degli alunni e alunne dell’indirizzo musicale di Matera. I giovani musicisti materani sono stati seguiti durante il percorso formativo dai docenti Giuseppe Lapiscopia, Michele Fracchiolla, Raffaele Esposto. All’incontro di Matera sarà presente anche Catia Gori, presidente nazionale dell'Associazione “Il jazz va a scuola”, e la professoressa Maria Rosaria Santeramo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Minozzi - Nicola Festa” di Matera.

Nell’occasione l’Onyx Jazz Club assegnerà alle scuole coinvolte il marchio I.J.T. - Indicazione Jazzistica Tipica, un bollino di qualità che riconosce le eccellenze del territorio e l’impegno nel diffondere la musica jazz, nella valorizzazione dei talenti.

A tutti i ragazzi sarà consegnato un attestato di partecipazione. Nonostante il programma intensivo, verranno dedicati degli spazi finalizzati alla scoperta delle due città tramite delle passeggiate guidate e condotte dagli alunni e dalle alunne di Catania, e dagli studenti e studentesse di Matera. Per informazioni si può chiamare il numero 333.8518940 o inviare una e-mail a iljazzvascuola@gmail.com.