"Al Vicolo Pizza e Vino" festeggia 10 anni di passione per il buon cibo

Passione per il buon cibo e voglia di investire sul proprio territorio. Il mix perfetto che ha portato "Al Vicolo Pizza e Vino" a compiere 10 anni di attività e successi. Angelo Scaringi, imprenditore nel settore della moda, e Lucio Ferlito, da sempre appassionato ed esperto di ristorazione, hanno creato questo progetto di ristorazione che, negli anni, è diventato anche una vera e propria community che unisce, crea valore e promuove il territorio. Una scrupolosa attenzione nella scelta degli ingredienti selezionati con cura, per garantire la massima qualità ai clienti, ed un’attenzione particolare anche all’offerta gluten free, garantita da un laboratorio dedicato, hanno contribuito a creare un progetto la cui inclusività è uno dei punti di forza.

25 pizzaioli, 10 operatori di cucina, 5 salumieri, 5 barman e 35 operatori di sala. Sono i componenti della squadra. Nei loro locali, coordinati da Francesca Frazzetto, ogni anno accolgono circa 170 mila clienti. Numeri importanti per un settore che è in continua evoluzione.

Oggi il Vicolo è composto dal Vinicolo, una via di mezzo tra cocktail bar moderno che valorizza la mixology di alto livello, nato da un'antica Cantina di Via del Colosseo ed una vineria con una selezione di vini naturali ( circa 500 etichette) che provengono da tutta l'Italia, e per finire "La salumeria" un food concept store che accosta alla vasta scelta di salumi siciliani il meglio dalle proposte dall’estero: dal prosciutto Pata Negra jàmon iberico ai formaggi e ai prosciutti provenienti da tutta Italia ed una sezione speciale di erborinati francesi. La stessa attenta ricerca che oggi permette di proporre circa 500 etichette di vini, da tutta Italia e non solo, ma anche e soprattutto dalla Sicilia con un’attenzione alla proposta di vini biologici e naturali. Un progetto architettonico che porta la firma di lineaT studio che si è aggiudicato il primo premio per la categoria House (Future) al The Plan Award 2018, coniugando modernità dei materiali ed esaltazione del passato.

"Al Vicolo" non ci si ferma mai, questo è il loro motto, un’innovazione continua, con la proposta di nuovi impasti e stage con esperti del settore che propongono metodi di lavorazione e lievitazione per rendere gli impasti delle vere "magie". Tra le novità, la scrocchiarella, con un’idratazione all’85%, e il padellino romano, cotto in tegame di rame. Un percorso in ascesa, insomma, che non si è fermato nemmeno durante la pandemia, diventata anzi un momento per elaborare nuove idee e opportunità, diffondendo ancora di più la cultura e filosofia del gusto che si è concretizzata nell’apertura del punto delivery a Gravina di Catania. Un’iniziativa di ampio respiro, che ha spinto gli avventori a chiedere sempre più spesso di portare le esperienze di Al Vicolo a casa propria: o meglio, nei propri eventi.

Da qui un’altra idea: la nascita di proposte per un catering al passo con i tempi, che accompagni il buon cibo non solo al vino ma anche a proposte di drink che sappiano stupire e prendere per la gola i clienti. Senza dimenticare la regina degli eventi, che ha portato la specialità de Al Vicolo oltre lo stretto, nel Regno Unito, a Londra: l’Ape-pizza. Una super cool Ape car, opportunamente modificata per montare un forno a legna e sfornare la pizza in modalità street food. L’esperienza vincente e golosa de Al Vicolo, è stata scelta per riprodurre bontà anche nei punti vendita de La Rinascente di Catania, Roma e Milano con l’offerta di autentici gioielli gastronomici della sicilianità. Vini, formaggi e salumi dalle tre valli dell’Isola: Val Demone, Val di Mazara e Val di Noto. E a proposito di novità, il team del Al Vicolo sceglie di rilanciare ancora, con la prossima apertura di Forma in piazza Santo Carcere: una bakery tutta Siciliana ma dall'impostazione internazionale, breakfast, lunch, aperitivo o dinner.Un concept dinamico, dall'appeal esterofklo e con l'obiettivo preciso di dare una nuova "Forma al gusto "!