Diverse culture sciamaniche e tradizioni spirituali descrivono l´Albero Cosmico, l’Albero del Mondo, l’Albero della Vita, l´Axis Mundi o l’Albero della Conoscenza come quell´ asse di interconnessione tra varie dimensioni di consapevolezza, tra varie realtá ordinarie e non, in noi ed oltre noi, ma infine tutte intimamente connesse. Percorrere le vie che collegano i tre mondi principali sull’asse dell´Albero Cosmico, permette di comprenderci in maniera profonda, ricevere insegnamenti e saggezza, nonché precise indicazioni per la nostra evoluzione personale dalle nostre Guide interiori in una geografia multidimensionale.

Esplorare i tre mondi principali ci aiuta a comprendere dove siamo bloccati, mostrandoci a quali risorse possiamo attingere quando abbiamo bisogno di aiuto e sostegno, offrendoci un percorso trasformativo di autoconoscenza, integrazione e pienezza. Vedendo i veri colori del tuo spirito, imparerai quanto sia facile riconnetterti con l´Albero Cosmico che è sempre presente in te per guidare il tuo percorso e migliorare il tuo mondo. La cosmologia dell´Albero Cosmico che esploreremo insieme e con cui lavoreremo, ognuno in base al proprio ciclo individuale di crescita, é di origine europea ed integrata con le corrispondenze della ruota celeste con cui lavoro. Con questo workshop potrai acquisire gli strumenti per lavorare su sé stessi in modo profondo, indipendente, semplice, personale. Programma: lezioni teoriche e pratiche, visita di luoghi sacri locali immersi nella natura. ùOrario: Dalle 11:00 di Sabato 15 Agosto fino alle 17:00 di Domenica 16 Agosto. Cosa portarsi: tappetino yoga, una bandana o qualcosa per coprirsi gli occhi, un tamburo sciamanico o un sonaglio (se disponibili), quaderno dove prendere appunti, un cristallo di rocca (se disponibile), acqua personale.

Chi è la facilitatrice: Floriana Rubino é una praticante di tecniche di guarigione sciamanica ed energetica ed insegnante che esercita principalmente a Berlino, cittá dove risiede. Dopo aver studiato e praticato varie discipline olistiche ed energetiche, tra cui naturopatia, arti marziali e pratiche interne, tecniche di guarigione pranica, ha studiato e continua il suo apprendimento di tecniche di guarigione sciamanica ed energetica avanzate al Bridget Healing Center di Glastonbury e con la Foundation For Shamanic Studies, integrandolo col percorso druidico con l´OBOD - Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi tra l´Inghilterra e la Germania, e la ricerca sullo sciamanesimo e la medicina nelle societá matriarcali con l´Accademia Internazionale HAGIA per gli studi sul nuovo matriarcato e la spiritualità matriarcale di Heide Götnner-Abendroth; è inoltre membro del Dachverband Geistiges Heilen e. V., l'associazione ombrello tedesca per la guarigione spirituale. Appassionata di culture antiche e megalitiche. Amante degli alberi e della sua terra natia, la splendida Sicilia. Prenotazioni entro l´8 Agosto 2020. Per prenotare il tuo posto e maggiori informazioni scrivere una mail a: floriana.skywoman@gmail.com o mandare un messaggio su whats up: +4917632638858 e potete visitare il sito www.skywomanhealing.com