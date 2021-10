Alessandra Amoroso: Instore Tour il 28 ottobre

Prezzo non disponibile

Dal 22 ottobre partira' poi il "Tutto accade Instore tour" di 16 appuntamenti nelle principali citta' italiane con cui Alessandra tornera' finalmente ad incontrare il suo pubblico. Appuntamento il 28 ottobre 2021 – CATANIA, Feltrinelli (Via Etnea, 283) – Ore 17.00.

Per partecipare all’instore tour di Alessandra Amoroso è possibile pre-acquistare il disco negli store Feltrinelli e presso Juke Box a partire da lunedì 11 ottobre, e nei restanti centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld) a partire da giovedì 14 ottobre. Per ogni acquisto verrà ricevuto il pass valido per l’accesso.

Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’uso della mascherina di protezione individuale è obbligatorio.