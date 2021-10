'Alice nel paese della Scienza'

Torna la manifestazione nazionale famiglie al museo e LUDUM Science Center è l'unica struttura della Sicilia Orientale accettata a parteciparvi. Abbiamo preparato fantastiche attività. Un meraviglioso labirinto delle illusioni, in compagnia del bianconiglio gigante viaggerete nelle meraviglie di quello che il cervello crede di vedere con decine di illusioni ottiche incredibili, gli animali fantastici di LUDUM e lo spettacolo la scienza del sogno. La leggiadra e leggendaria maga Benny con il suo spettacolo di luci e magia da lasciare senza fiato grandi e bambini. Il nostro stupendo planetario con i video dell' European Southern Observatory nello stupefacente formato full dome per riempire di meraviglia gli occhi e la mente. Un libriccino con adesivi e giochi omaggio dello sponsor della giornata Franco Cosimo Panini Editore per tutti i bambini. Pochi posti disponibili a causa delle restrizioni covid: green pass obbligatorio.



