Ludum - Alice nel paese delle illusioni

Gli ultimi pomeriggi dell'anno dedicati alle famiglie, per una nuova produzione divertente e stimolante di LUDUM . Due attività pensate per stimolare e divertire. Entra nel labirinto delle illusioni con l'enorme Gran Coniglio che ti accompagnerà in un mondo di illusioni ottiche fantastiche e forvianti. Spirali, immagini cangianti, prospettive inverse, vi immergerete in un mondo che scuoterà le convinzioni che avete sulla realtà, divertendosi insieme. Se ancora avrai forze il Cappellaio Matto Mago Dimis pluripremiato Presidente del club magico catanese e membro del consiglio nazionale del club magico italiano sorseggiando una tazza di tè, ti coinvolgerà con trucchi di illusionismo vertiginosi e stupefacenti. Attenti alla regina di cuori e ad altri personaggi inquietanti che si aggirano...