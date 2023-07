Alkantara Fest 2023

Orario non disponibile

E' cominciata lo scorso 8 luglio e proseguirà fino a sabato 5 agosto l'attesa edizione dell'Alkantara Fest.

Ecco i cantanti che saranno i protagonisti di questa edizione: Afro Celt Sound System, Ajde Zora, Alkantara Mediorkestra, Corpo Bandistico Città di Zafferana, Common Routes, Dj Elmir, Ethno Sicily, La Sylva, Officine Zoe, Nufolk Collective, Simona Sciacca&Mimì Sterrrantino, Sarita, Himmerland, Giacomo Sferlazzo, Ziad Trabelsi&Carthage Mozaik, Festa Greca, Tarantella Night.

Per acquistare i biglietti per i concerti e per le diverse manifestazioni/laboratori/incontri che giornalmente vengono organizzati è possibile cliccare sul seguente link.