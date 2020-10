Domenica 8 novembre 2020 - ALL'OMBRA DEI CIPRESSI. La città dei vivi. Dopo le giornate FAI a grande richiesta l'Associazione Guide Turistiche Catania decide di andare alla scoperta della storia della città dell'800 e inizio secolo successivo partendo dal cimitero: uomini illustri, cappelle gentilizie e confraternite saranno lo spunto per raccontare la storia economica e artistica di Catania. INFO EVENTO: • Prenotazioni: al tel 3668708671 o indirizzo mail guidect.eventi@gmail.com • Luogo d'incontro ingresso Cimitero "Tre Cancelli" • Orari: 9.30 e 10.00 (massimo 15 persone per turno) • Durata percorso 3 ore • Costo 5 € a persona (compreso di sistema di trasmissione vocale "wishpers", per garantire maggiore distanziamento - portare i vostri auricolari). La passeggiata sarà condotta seguendo e adottando tutte le misure cautelari previste dal regolamento precauzionale Covid-19.