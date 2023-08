Catania walking tour

Indirizzo non disponibile

Catania è preziosa come una perla nera in una conchiglia barocca, aperta a tutte le culture, generosa ed ospitale. Città produttiva e commerciale, ma anche letteraria, musicale e teatrale.

Bella e sagace, ha tanto da mostrare e da raccontare. La nostra walking tour consiste in una splendida passeggiata della durata di 2 ore nell’elegante centro storico di Catania per scoprire la sua stupefacente architettura barocca, i siti archeologici del periodo romano, il suo artigianato, la sua gastronomia e alcuni dei suoi figli più illustri. Un viaggio indimenticabile attraverso il passato, il presente e il futuro per comprendere la grande anima di Catania e dei catanesi.

Catania città barocca è una visita guidata a piedi del centro storico etneo: piazza Duomo - Cattedrale - Municipio Pescheria - castello Ursino piazza Mazzini piazza San Francesco - via Crociferi - piazza Università. Il tour si attiva con almeno 4 partecipanti. Quota di partecipazione € 20, durata 2 ore. Ragazzi 11-17 anni € 10,00. Turni: Mattina ore 10.30 Pomeriggio 17.30.