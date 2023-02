Alla scoperta di Villa Ardizzone - Visita guidata e presentazione del libro 'Mistero sotterraneo'

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglieranno mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri.

Ultimata nel 1914, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty per la commistione tra decorazione floreale e motivi al vero tipici dell’art nouveau e l’impianto settecentesco della facciata di ispirazione neo-barocca.

Sabato 18 febbraio ore 18.00. I saloni ospiteranno per l'ultimo giorno i costumi della mostra "Omaggio ad Agata". Coglieremo l'occasione per dare spazio a seguito della visita, alla presentazione del libro "Mistero Sotterraneo" dell'autrice Clelia Zarba', ambientato in parte all'epoca in cui è vissuta Sant'Agata da bambina che guida il protagonista nella Catania Antica, tra templi, anfiteatri e vestige della Catania Romana. Viale Mario Rapisardi n. 114.

Ticket di ingresso €12,00 (pagamento quota in loco). Info 3928079089. Prenotazione obbligatoria su compilando questo modulo di registrazione https://forms.gle/15Tj9nySeeemLMue6