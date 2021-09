Spettacolo 'Allineati con Saturno'

Allineati con Saturno. Domenica 19 settembre un evento grandioso, riapriamo il nostro planetario (pochi posti), dopo quasi 2 anni di chiusura causa pandemia, con lo spettacolare filmato " Dalla Terra all'Universo" prodotto dall' European Southern Observatory. Ancora i nostri potenti telescopi saranno puntati sulle meraviglie del sistema Solare Giove e Saturno e non solo, per osservare "dal vivo " queste meraviglie guidati dal vostro astronomo di quartiere Giuseppe Nicosia. Non poteva mancare il nostro scienziato Pazzus con lo spettacolo scientifico pluripremiato "Science show". Il più bello spettacolo scientifico d'Italia. Le stelle così vicine le vedrete solo al Ludum. Apertura biglietteria ore 17:30 inizio attività ore 18. Prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529. Pochi posti disponibili a causa delle limitazioni di sicurezza, vi invitiamo a prenotarvi per tempo. Ricordate di portare il green pass.

