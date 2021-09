Altomontana 2021 - 5° Edizione

Torna l'Altomontana, un classico di Sicilywalking, giunta oramai alla 5° edizione. Altomontana non è solo uno sterrato di 40 km che cinge l'Etna da Sud a Nord, ricco di tantissime peculiarità della nostra amata "Muntagna", ma come è possibile osservare dalla locandina o come sanno chi la ha già percorsa, è un modo di essere, un modo di fare trekking insieme, scoprendo meravigliosi crateri, osservando ed esplorando grotte laviche, attraversando boschi di molteplici tipi, sempre insieme, divenendo alla fine degli "Altomontani".

INFORMAZIONI PERCORSO ESCURSIONE:

Giorno 04/09 - Quota di Partenza: 1700 m. (Cancello Demanio Forestale Filiciusa Milia – Piano Vetore – Etna Sud)

Giorno 04/09 -Quota intermedia di arrivo: 1450 m. (Bivacco Case Nave - privo di corrente, privo di brandine, dotato solamente di camino)

Giorno 05/09 - Quota di arrivo: 1450 m. (Casermetta Pitarrona - Rifugio Ragabo)

Sviluppo del tracciato: 38 km

Tempo di percorrenza: 2 giorni

Difficoltà: Impegnativo.

Adatto a ragazzi di età non inferiore a 14 anni con esperienza di trekking o scoutismo.

ORARIO/LUOGO INCONTRO:

Appuntamento ore 7h00 Acireale (luogo diametrale nella provincia), presso il posteggio del bar “Flora Cafè” dove lasceremo i nostri mezzi ed usufruiremo del transfer fino al punto di inizio del percorso.

QUOTA PARTECIPAZIONE: Quota associativa/attività 20/40 €. + ripartizione spese 60€. (Totale 120 simpatizzanti e 100 soci)

(Considerate le spese alimentari, i transfer necessari, il trasporto bagagli al punto notte, l'attività può essere svolta solamente raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti).

La quota comprende:

- servizi di guida durante tutto il trekking;

- kit di primo soccorso;

- trasferimenti tra i punti di partenza (Acireale) e arrivo dell'itinerario

e ritorno, trasporto materassini, sacco a pelo ed altro al punto per la notte del sabato

- succulenta cena la sera del 04 Settembre (Segnalare eventuali allergie od intolleranze e diete alimentari)

- colazione Altomontana la mattina del 05 Settembre;

- acqua per il giorno successivo alla partenza;

- pranzo a sacco (tramezzini e frutta) del 05 Settembre;

- materiali informativi e scheda dettagliata dell’itinerario;

- gadget dell'attività.

La quota non comprende:

- acqua durante lo svolgimento del primo tratto di escursione e fino

al rifugio;

- Il pranzo del 04 Settembre (pranzo a sacco);

- la fornitura di sacco a pelo e tappetino per la notte; (decathlon – per info sulla tipologia consultare le guide di Sicilywalking)

- materiale ed attrezzature di uso comune (specificati nella voce

equipaggiamento consigliato)

- tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI: la prenotazione va fatta, entro e non oltre il giorno 24 Agosto (per permettere di organizzare tutto al meglio), esclusivamente tramite il seguente link del modulo di Google:https://forms.gle/JsqAMJoWcPCbV9iX8.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO ED ATTREZZATURA: Giacca a vento media, pile e vestiario a strati, maglietta intima di ricambio, calze di ricambio, Kway, pantalone lungo, zaino da 40-60L, pranzo a sacco per il primo tratto di percorso, frutta (obbligatorie due banane a testa!), snack e cioccolato, acqua in misura almeno di 1000 ml. a persona e comunque per tutta la durata della prima tappa (18 km) e fino al rifugio, scarponcini da trekking (obbligatori), cappuccio e possibilmente passamontagna (in caso di vento), coltello multiuso, torcia a LED, batterie di ricambio per la torcia, “power bank” per il cellulare, sacco a pelo termico e tappetino/materassino (possono essere consegnate alle guide in tempo utile per il trasporto nel punto di bivacco la sera prima - contattare le guide), bastoncini da trekking, protezione solare, anti zanzare, accendino, fazzolettini e carta igienica, cordino ml. 5,00, copri-zaino per pioggia, macchina fotografica (e non cellulare!), binocolo (se in possesso), farmaci di uso comune (mal di testa, nausea, dolori articolari, traumi, dolori febbrili, ecc.), bustine di sali minerali solubili.

In merito alla misure COVID – 19, obbligatoria la “mascherina” (almeno 4 per il necessario cambio) per gli avvicinamenti tra partecipanti, guanti e gel disinfettante all'occorrenza e per tutta la durata della attività.

Per i ragazzi, bussola e orologio analogico per svolgere attività di orienteering durante il percorso.

GUIDE E CONTATTI:

Caltabiano Francesco (Guida Federescursionismo) +39 347 3051627

Sebastiano Russo (Guida Federescursionismo) +39 328 6192909

www.sicilywalking.com

sicilywalking@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/Sicilywalking