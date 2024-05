Amara Sapienza: spettacolo teatrale per i cent'anni di Goliarda

La compagnia teatrale Nouvelle Plague presenta il debutto dello spettacolo teatrale AMARA SAPIENZA, dedicato all'opera e alla vita dell'autrice catanese Goliarda Sapienza, il giorno del suo centesimo compleanno, nel quartiere dov'è nata e cresciuta, San Berillo, nell'ambito del festival SAPIEN24 organizzato da Trame di Quartiere in collaborazione con il Cinema King e l'Istituto di Cultura Italiana di Edimburgo presso cui verrà replicato lo spettacolo pochi giorni dopo.

L'evento è previsto per le ore 19:00. AMARA SAPIENZA di Giulia Bocciero, con Giulia Bocciero e Alice Camoriano. assistenza alla regia e tecnica: Davide Simonetti. Produzione teatrale indipendente Nouvelle Plague.

Autrice e attrice catanese, figlia di anarchici, Goliarda Sapienza (1924-1996) vive intensamente il Novecento senza allinearsi mai alla cultura del proprio tempo. La sua è una scrittura dell'esperienza (Trevisan 2016) in cui realtà e finzione vengono costantemente rimescolate nel groviglio della memoria.

Il corpo gioca un ruolo fondamentale: è mezzo di conoscenza, arma e riparo mentre le parole servono a ricostruire l'identità smarrita in un mondo in continuo mutamento. L'infanzia in Sicilia, l'esilio, la carriera teatrale e cinematografica, il fascismo, la psicanalisi, la reclusione in carcere, l'amore omosessuale, l'oblio dato dal mancato riconoscimento delle sue opere in vita sono pezzi che si incastrano nel discorso e, a intermittenza, appaiono come evocati portando con sé incontri, pensieri e sensazioni.

Abitare la contraddizione, dichiarare senza pudore i propri pensieri ed esercitare dunque la pura volontà di esprimersi e il diritto di scrivere fa di Goliarda Sapienza un coraggioso esempio di voce oltre il linguaggio, oltre le classificazioni di mercato.