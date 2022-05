Spettacolo 'Ambarabamba'

Dal 7 al 29 maggio, sabato alle 18.00 e Domenica alle 11.00 e alle 18.00, sarà in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69, lo spettacolo con attori e pupazzi “Ambarabamba“. Le tre “civette”, Letizia Catarraso, che è anche autrice del testo, e le giovani allieve Aurora Giuffrida e Sara Palio, “svolazzeranno” tra scena e platea per raccontare storie e suggestioni, prendendo spunto dalla notissima filastrocca. Quello che viene fuori dai cassetti del vecchio comò è un mondo divertente e poetico, che offre ai più piccoli giochi d’azione e di parola, ma che coinvolge efficacemente anche per i più grandi e gli adulti dando loro occasione di rivivere la gioia e la fantasia degli anni verdi.