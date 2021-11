Ana Carla Maza al Teatro ABC

Appuntamento al Teatro ABC giovedì 18 novembre 2021 a partire dalle ore 21.00 con il concerto di Ana Carla Maza.

Ana Carla Maza è nata a Cuba quando Wim Wenders girava Buena Vista Social Club. Cantante e violoncellista virtuosa,ha mosso i primi passi sul palco a 10 anni per poi crescere velocemente a livello internazionale.Dopo il successo del suo album solista " La Flor", Ana Carla firma le composizioni per il quartetto del suo nuovo album, un tributo al quartiere Bahia de l'Avana dove ha trascorso la sua prima infanzia. Ana Carla proviene da una famiglia profondamente legata alla musica e ai viaggi. Suo nonno è fuggito dalla dittatura di Pinochet e si è stabilito in Francia nei primi anni 80. La musica è sempre stata presente nella sua vita e lei è quasi nata con un violoncello in braccio. Ana Carla Maza crea un universo musicale aperto, combinando jazz, musica classica e i colori dell'America Latina. Suoni cubani e brasiliani sono sotto i riflettori di Bahia, dove ritmi come Tango, Huayno e jazz si uniscono per disegnare un mondo di sensibilità e speranza. Un'avventuriera e una pioniera . " mi piace il violoncello perchè posso suonarlo come un basso jazz degli anni 50 o come un arco di un concerto classico.

Posto unico numerato € 15,00 prev. inclusa presso Circuito Box Office www.ctbox.it e on line su www.boxol.it.