Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdi 8 e Sabato 9 Ottobre ore 21:30. Accendiamo le luci su "Anema e core" uno spettacolo che ci porterà dentro il cuore di Napoli e della sua musica tradizionale, note intrise di allegria, dolcezza, ironia e sentimento. Antonello Tonna e Valeria Fisichella ci faranno rivivere attraverso le canzoni, le poesie e gli aneddoti più significativi, quel periodo storico che ha visto le melodie partenopee superare ogni barriera per essere riconosciute ed amate in tutto il mondo. Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6/A Catania. Botteghino aperto tutti i giorni ore 16:00/20:00 Info 0952163275. Altro 349 872 1615.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...