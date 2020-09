Angelo Mangano - Un poliziotto scomodo

Spettacolo di Teatro Canzone, liberamente ispirato all'omonimo libro di Carmelo Carbone, parla di un illustre Giarrese, Il Questore Angelo Mangano che per anni negli anni 60 e fino all’ 80 ha combattuto contro la mafia ma la sua attività non ha avuto il riconoscimento sperato e , anzi, dopo avere subito un gravissimo attentato, ha passato gli ultimi anni della sua vita a difendersi da accuse infamanti. La mafia non essendo riuscita ad ucciderlo fisicamente ci ha provato a farlo moralmente. Un’ora di spettacolo che farà percorrere allo spettatore la vita e le gesta di Angelo Mangano dalla cattura di Luciano Liggio all’attentato quasi mortale. Testi e musiche di Giuseppe Pastorello.