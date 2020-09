Anime - Mostra fotografica di Luca Maci

ANIME DI LUCA MACI | Mostra fotografica. Storie di persone e delle loro emozioni che emergono attraverso gli occhi. Così Luca Maci, per la sua prima personale, si presenta al pubblico per far conoscere “il suo linguaggio dell’anima”. La mostra prevista dal 18 al 27 settembre da OPEN, spazio creativo all’interno del quartiere storico della Civita di Catania, ha come titolo “Anime” in nome dell’amore dell’autore per l’umanità. La mostra accoglierà una selezione di 10 ritratti, o meglio Anime, tutti rigorosamente in bianco e nero.

Come ha dichiarato lo stesso autore: “Quando si fotografano le persone a colori si fotografano gli abiti che portano. Ma quando si fotografano in bianco e nero allora si fotografano le loro anime”.

Ogni fotografia fa parte di una edizione limitata, 10 copie per ogni ritratto, caratterizzata da stampe di alta qualità e su carte pregiate. DAL 18 AL 27 SETTEMBRE 2020 OPEN | Creative Work Space, via Porta di Ferro 38, Catania. INAUGURAZIONE venerdì 18 Settembre 2020 ore 18:30. ORARI: tutti i giorni dalle 15 alle 20. Domenica dalle 11 alle 16. INGRESSO LIBERO. INFO opencatania@gmail.com o www.opencatania.com.