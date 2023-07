Aperistoria - Chiesa di San Giuliano

Pronto per un nuovo appuntamento di "Aperistoria" con Stoà Sicula? Questo fine settimana si andrà alla scoperta della barocca Chiesa di San Giuliano di Catania. Verrà raccontata la storia delle suore che la abitavano, nonché la storia di una delle suore più famose al mondo: Maria, la suora di Storia di una capinera di Giovanni Verga.

Tra arte e storia, vi aspetta inoltre un rinfresco su in terrazza prima di raggiungere la splendida lanterna con vista dell'Etna e dell'intera città.

Prenota il tuo posto per sabato 29 luglio, appuntamento alle ore 19 in via Crociferi 36 a Catania. Per info e prenotazioni messaggio sui canali social, alla mail info@stoasicula.it o al numero 3715667153.