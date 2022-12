Tutti gli eventi di dicembre a Piazza Scamacca

Piazza Scammacca mantiene la sua promessa e si apre alla Città con un ricchissimo calendario di eventi. “MERCATO - PERSONE – CULTURA” restano le tre parole chiave di questo luogo che da 4 mesi ravviva la città di Catania con passione e dedizione. I cinque fondatori Lucia Caruso, Nicola, Stefano e Gabriele Vitale e Marco La Piana accendono i riflettori su un mese pieno di luci e magia natalizia ma anche di bilanci e di progetti per il futuro.

Si prosegue con la rassegna “Note in Teatro” che ogni domenica ci incanta con musicisti d’eccezione in una cornice fatta di quadri e cartapesta, con un assaggio di vini sempre nuovi a scelta tra un rosso, un bianco e bollicine selezionate dalla “Cantina della Piazza”. Si ripropongono gli eventi Clara & Co, un format nato con l’intento di creare una nuova esperienza di degustazione di cocktail ospitando di volta in volta altri bartender esperti, catanesi ma anche europei.

Un unico cocktail bar, 4 mani, 6 proposte di drink diversi accompagnati da originali tapas abbinate, con sottofondo una selezione musicale di DJ SET. le presentazioni dei libri che vedranno protagonisti Matteo Saudino con “Scuoltitudine Storie di Passioni Resistenti” e Rita Cucuzza con “Ultima Dea”; e due gli Spettacoli Teatrali che animeranno il Teatro: “Di...versi a Natale” di e con Gabriella Saitta e gli allievi della Scuola di Recitazione Atmanlab, e “Il Cielo in un Baule” di e con Chiara Gistri dedicato ai più piccini.

Un appuntamento fisso e di successo è In Cantina con il Produttore, tutti i mercoledì infatti la Cantina di Piazza Scammacca cambia forma: ospita un produttore diverso che seduto al tavolo con i commensali racconta la sua storia, quella dei suoi Vini e dei suoi Vigneti, la storia della Sua Famiglia perché la Cantina è un luogo che vive di racconti e solo ascoltando e assaggiando si potrà capire il Vino.

Dicembre è anche il mese di nuove collaborazioni e sinergie, come quella con Cinè-Club in Aria che portano il Cinema in Piazza: una proposta di 4 film in programmazione con una selezione food abbinata: una perfetta fusione di sapori della Tradizione e Cinema Italiano all’interno del magico Teatro.

Dall’8 al’11 le Sicule Will scendono in Piazza per animare la Festa d’Inverno che, in occasione del Natale, è dedicata al Dono e al Donare: 4 giorni intensi di Workshop interattivi e ispirazioni, Talk riflessivi, Yoga ed Embodiment. Un nuovo format prende vita e si chiamerà a Cena con La Storia: una cena a tema liberamente ispirata a libri del panorama letterario. In questo primo appuntamento si proporranno i piatti descritti nel capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” e la cena sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passi del libro. Piazza Scammacca festeggerà il nuovo anno con una grande festa e il Cenone di Capodanno.