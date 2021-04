Festa della Liberazione, gli appuntamenti organizzati a Catania da Rifondazione

Il 25 aprile 2021 si celebra la festa della Liberazione anche a Catania. Rifondazione comunista ha organizzato una serie di appuntamenti per tramandare "il valore costituente di libertà e democrazia alle nuove generazioni e attualizzarne il ricordo contro i pericoli innegabili dati dalla pandemia per l'esistenza umana e per la vita del pianeta".



Questi gli appuntamenti in programma:

Sabato 24 Aprile

Ore 10:00 , davanti all'ingresso del liceo Cutelli, via Firenze Catania: deposizione di un simbolo floreale sulla Pietra d'inciampo che ricorda Carmelo Salanitro, docente pacifista e attivo sostenitore del movimento antifascista, incarcerato e poi deportato nei campi di concentramento nazisti di Dachau e di Mauthausen, dove fu ucciso in una camera a gas il 24 aprile del 1945. Ore 11.00 , piazza Stesicoro volantinaggio antifascista e pacifista in vista della festa della Liberazione.





Domenica 25 Aprile

Ore 9:30,

davanti all'ex ospedale Vittorio Emanuele, con i movimenti di lotta catanesi, per rivendicare il diritto alla vita e il primato della sanità pubblica, della medicina preventiva e territoriale, contro ogni logica privatistica e speculativa

Ore 11:00