'Appuntamento in Giardino' il 2 giugno

Le Stanze in Fiore aderisce all’iniziativa 'Appuntamento in giardino', evento promosso da AGPI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, che quest’anno propone il tema i “Cinque Sensi in Giardino”: un invito a riscoprire insieme la ricchezza del patrimonio culturale verde del nostro Paese.

Protagonista indiscussa sarà ancora una volta la natura in tutta la sua bellezza, tra visite guidate, incontri con esperti ed esperienze sensoriali uniche.