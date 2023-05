“Appuntamento in Giardino”: gli eventi a Catania e provincia

Sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile partecipare in tutta Italia ad oltre 300 eventi ospitati in oltre 200 parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale.

La manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei e consentirà al pubblico di spaziare dai luoghi storici emblematici ai piccoli giardini amatoriali, dagli orti botanici ad ambiti più contemporanei, grazie ad importanti adesioni di Unesco, Fai e Dimore Storiche private.

Come nelle scorse edizioni, saranno numerosi gli attori coinvolti: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, la sua fragilità, la sua rilevanza culturale e ambientale, la sua importanza per il benessere dei singoli e della comunità.

ELENCO DEI GIARDINI COINVOLTI IN SICILIA (CLICCA SUL SEGUENTE LINK PER ANDARE ALL'EVENTO DEL SINGOLO GIARDINO)

Giardini Victoria a Taormina

Le stanze in fiore di Canalicchio

Vivai Valverde

Batia dell'Arcangelo Gabriele

Giardino Platania Casamichiela

Giardino della Kolymbethra FAI

Villa Tasca

Villa Cianciafara

Palazzo Previtera

Radicepura

Parco Paternò del Toscano

Orto Botanico di Palermo