'Art noveau week' a Villa Ardizzone

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.

In questa sesta edizione, le attività sono promosse e in parte organizzate dall’Associazione Italia Liberty e curate da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto. Un palinsesto di appuntamenti, tra visite guidate, convegni e grandi tour, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Filo conduttore dell’edizione 2024 è la felicità.

A Catania appuntamento straordinario a villa Ardizzone - Spazio Liberty che apre i cancelli al pubblico martedì 9 luglio alle 19:00 e giovedì 11 luglio alle 19:00 con una visita guidata all’interno della dimora di proprietà della famiglia Ardizzone che ha concesso in esclusiva questa opportunità.

Un percorso condotto dalle guide dell'Associazione Gaia che condurrà i visitatori nel giardino dove visitare il chiostro in ferro battuto fino ai meanri interni affrescati da decorazioni floreali del periodo Liberty.

Le visite guidate includeran no l’accesso a circa 100 edifici fruibili al pubblico che solitamente non sono accessibili, e testimoniano una mostra a cielo aperto, 40 percorsi di visite guidate giornaliere fino a sette giorni in tutta Europa e un solo convegno sulla corrente artistica dell’Art Nouveau a Palermo, città capofila di questa edizione.