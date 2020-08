Archimede sotto le stelle ed altro ancora

Archimede le stelle e altro ancora. L'ultimo evento prima delle meritate vacanze. Siamo fieri di presentare al sicuro nel massimo rispetto del distanziamento sociale, nei nostri spazi all'aperto una nuova produzione. In prima visione assoluta dello spettacolo scientifico "Archimede una vita geniale" nato dalla collaborazione tra LUDUM e l'associazione culturale PENSIERI RIFLESSI. Esperimenti, prosa, esplosioni in un viaggio meraviglioso e interattivo nella mente del più grande genio del mondo antico (e forse non solo di quello). Cercherete di risolvere misteri insieme ad Archimede e conoscere meglio la mente eccelsa di questo nostro antico conterraneo. Come diceva imparerete a " Superare le proprie limitazioni e divenire signori dell'universo" . Se non bastasse i nostri telescopi puntati verso il sistema solare per farvi ammirare i gioielli Giove e Saturno e altro ancora. Inoltre sorprese che non osiamo dirvi per paura di non sembrare esagerati. Questo e altro al LUDUM.