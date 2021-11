'Archimede una vita geniale' al Ludum

Un nuovo evento speciale al LUDUM, di cui siamo particolarmente fieri, sia per la sua originalità , sia perchè nato dalla collaborazione con la prestigiosa associazione culturale "Il palcoscenico delle passioni". Esperimenti, prosa, esplosioni, utilizzerete una vite di Archimede, risolverete uno stomachion, vi brucerete con uno specchio ustorio, leve e bilance non avranno segreti. Un viaggio meraviglioso e interattivo nella mente del più grande genio del mondo antico (e forse non solo di quello). Come diceva il grande scienziato siciliano imparerete a "Superare le proprie limitazioni e divenire signori dell'universo". Se non bastasse il nostro museo della scienza il più importante di Sicilia con le ultime novità e oltre cento esperimenti interattivi guidati dai nostri brillanti animatori scientifici. Ancora il planetario di LUDUM con le ultime produzioni video dell'European Southern Observatory nello stupefacente formato full dome dentro la nostra bellissima cupola.