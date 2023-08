Aci Castello Summer Fest 2023 - Archinué in Concerto

Sabato 5 agosto 2023 appuntamento a partire dalle ore 21.00 a Piazza Castello con il LIVE degli Archinuè nell'ambito di 'Aci Castello Summer Fest 2023'. Ingresso libero. Il gruppo ripercorrerà in maniera anche teatrale, i brani che hanno presentato al grande pubblico, da Sanremo fino alle canzoni degli ultimi dischi, da "Biancaneve non vuole svegliarsi" a "Corteo", tutte in stile inconfondibile "Archinué", presentando qua e là qualche cover di grandi artisti come Giorgio Gaber e Paolo Conte.