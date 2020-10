Arenaria - "MAQAM" - Raizes - World Music Fest

ARENARIA, la formazione ideata e condotta da Mario Crispi (già conosciuto come Agricantus), ai fiati arcaici ed etnici, e con Enzo Rao al violino, Maurizio Curcio al Chapman Stick e Carmelo Graceffa alla batteria, da alla luce MAQAM, secondo lavoro discografico della band, dopo M.A.E.R.E.A.M. prodotto nel 2018, sempre da Formedonda. Sette brani composti da Crispi, ma totalmente condivisi nello spirito e nell’interpretazione dagli altri membri del gruppo, che personalmente, perseguono, ciascuno in maniera diversa ed originale, altre declinazioni di una musica mediterranea ed insulare legata a tradizioni orali, sedimentazioni musicali e influenze di linguaggi espressivi antichi e moderni. I brani si dipanano quindi tra un groviglio di influenze che “dal Mediterraneo in poi” annullano qualsiasi confine di sorta, costruendo, ri-costruendo e miscelando territori musicali e culturali. La band, ispirandosi al concetto di maqam, ovvero di modo o modalità a cui, in una maniera o in una altra i brani si rivolgono, segue ed esegue, attraverso la propria interpretazione, una serie di taksim, ovvero di altrettante introduzioni ai brani che, tra melodie, ritmi e atmosfere anticipano e preparano il terreno per l’ascolto di ciascuna traccia.

Ore: 21 Ingresso 8 euro, ridotto 5 (con prenotazione al tavolo). SpiazZō. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli il concerto avrà luogo nel auditorium interno. Si informa che il locale Spiazzo e gli spazi interni dove si realizzerà l'evento sono conformi alle disposizioni Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020, che gli spettatori sono tenuti a rispettare. E' preferibile la prenotazione al numero 389591239.