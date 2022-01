Spettacolo 'Arlecchino innamorato'

Per tutto gennaio, i sabato alle 18.00 e le domeniche con doppia replica alle 11.00 e alle 18.00 al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 va in scena per la prima volta “Arlecchino Innamorato” di Letizia Catarraso. Filippo Aricò manovrerà e darà voce agli amati burattini del repertorio della Commedia dell’Arte che questa volta si ispireranno alle vicende romanzesche dell’Ariosto riprese anche dal commediografo francese contemporaneo di Goldoni Marivaux che vedranno il povero Arlecchino in balia dell’amore di una belle fata maliarda e canterina.

Il nostro Buffo se la caverà con l’aiuto del fido amico e compagno Pulcinella e soprattutto del suo sano appetito che lo distrae dalle vicende romantiche. Divertimento e risate garantite per grandi e piccini per tutti i bizzarri errori di identità, per le burle e le immancabili bastonate. Locale sanificato. Regole anticovid. Prenotazione al 330843843. Ingresso €5.