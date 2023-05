Arts&Crafts ai Minoriti

Dal 18 maggio all’11 giugno il Chiostro di Palazzo Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato "Arts &Crafts – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, giunta alla sesta edizione, organizzata dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, della Regione Siciliana dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania.

Sotto il loggiato del Chiostro settecentesco, una serie di piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche monili, opere in legno, pupi siciliani, piante, prodotti tessili, lavori in cuoio, mosaici e fotografie fine art.

L’Associazione Delfare, come sempre, si propone di valorizzare quelle espressioni dell’artigianato e dell’arte che sono patrimonio della nostra cultura e del nostro territorio, perciò tutte le creazioni in mostra sono una diretta espressione della ricerca personale, si scostano visibilmente dalla produzione industriale e si collocano sempre a metà strada tra il manufatto artigianale e la creazione artistica.

All’interno della manifestazione, inoltre, sarà presente anche la Camera dell’Arte, una galleria espositiva che, per tutta la durata dell’evento, ospiterà la mostra Corrispondenze, con opere degli artisti della stessa associazione.

Dal 18 maggio all’11 giugno 2023 Chiostro del Palazzo dei Minoriti, Via Etnea n. 73 – Catania. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:30. Ingresso libero.