Artea in mostra 2023

Mostra di fine anno Artea Lab - San Gregorio di Catania, 18 giugno 2023 - Artea Lab è lieta di annunciare la sua attesa Mostra di fine anno, che si terrà presso la sede di Vico Immacolata n. 8, San Gregorio di Catania, il prossimo venerdì 23 giugno dalle ore 19 alle 22.

L'evento promette di stupire e affascinare i visitatori con le incredibili opere realizzate dai corsisti della stagione 2023. La varietà delle creazioni esposte accontenterà tutti i gusti: dipinti che lasciano senza parole, illustrazioni su ceramica che rapiscono il cuore, cucito creativo e Sartoriale base che sorprendono, bigiotteria creativa e persino origami che lasciano a bocca aperta.

Questa sarà un'occasione unica per incontrare personalmente i talentuosi corsisti e le appassionate curatrici dei corsi. Avrete l'opportunità di scambiare due chiacchiere con loro e di lasciarvi ispirare dalla loro contagiosa passione per l'arte. L'ingresso alla mostra è completamente gratuito, sia per te che per i tuoi amici. Quindi, segna questa data sul calendario e preparati a immergerti in un mondo di creatività, colori sgargianti e sorrisi contagiosi.

La Mostra di fine anno Artea Lab sarà un'esplosione di talento e buonumore, e non vediamo l'ora di accogliervi in questa straordinaria esposizione artistica. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci ai seguenti recapiti: Artea Lab Indirizzo: Vico Immacolata n. 8, San Gregorio di Catania. Sito web: www.associazioneartea.com. Seguici anche sui social media. Facebook: https://www.facebook.com/ArteaAss. Instagram: https://www.instagram.com/artea.lab/?hl=it.