Arti e mestieri - Visita in atelier dei 'Maestri pupari Salamanca'

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata alla scoperta di una delle più autentiche tradizioni siciliane l’Opera dei Pupi. I Maestri Pupari Francesco Salamanca costruttore da oltre 50 anni ed il figlio Emanuele ci accoglieranno nel loro Atelier per mostrarci come nasce un pupo siciliano e svelarci alcune curiosità su una delle più belle tradizioni siciliane. La storica famiglia di pupari Salamanca, ha contribuito a far conoscere e diffondere e nel mondo l’antica tradizione dell’Opera dei pupi siciliana.

Opera riconosciuta dall’UNESCO quale “Patrimonio orale e immateriale dell’umanità”. I Pupi riescono a suscitare una grande emozione sia per il loro valore storico, quale testimonianza di una tradizione che sta scomparendo, sia come forma di espressione artistica fortemente popolare. Fiore all’occhiello del teatro di figura italiano, il Teatro dell’Opera dei pupi siciliani affonda le sue radici, nella tradizione di diffusione orale di temi aulici e letterari.

Meeting point ore 11.00 Via Magenta n. 58 Mascalucia (CT). Durata: 2 ore. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/256780305807. Quota di partecipazione € 15,00 (pagamento in loco). N.b. L'evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Bambini < 10 anni € 8,00. Info 3928079089. Green pass obbligatorio.